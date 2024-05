F1 : En plein calvaire, Hamilton pousse un coup de gueule !

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari à l’issue de cette saison. Mais s’il espérait rayonner pour son ultime année au sein de l’écurie allemande, le septuple champion du monde connaît un début d’exercice très en deçà des attentes. D’ailleurs, Hamilton a affirmé ne plus supporter l’absence de victoires.

6ème du Grand Prix de Miami dimanche, Lewis Hamilton a signé sa meilleure position de la saison. A la peine depuis le début de l’année, « King Lewis » affiche clairement des difficultés au volant de sa monoplace. De son côté, Mercedes semble clairement dépassée. Après quasiment une décennie de domination dans le paddock, les Flèches d’Argent pointent à une inquiétante 4ème place au classement des constructeurs.

F1 - Hamilton : Mercedes annonce une «bonne nouvelle» ! https://t.co/0q5LWuoEJY pic.twitter.com/u2D6aJ8Qu4 — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Bientôt 3 ans sans victoires pour Hamilton

Pour Lewis Hamilton, cette situation est particulière. Le septuple champion du monde s’apprête à rejoindre Ferrari, et voit son début de saison peu remarqué pour sa dernière année chez Mercedes. Forcément, cela frustre le principal intéressé, qui n’a plus gagné la moindre course depuis presque trois ans. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton a d’ailleurs évoqué ce manque de succès avec beaucoup de sincérité.

« J’en ai assez aussi de ne plus gagner en F1 »