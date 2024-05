F1 - Ferrari : Hamilton et Leclerc valident la prochaine signature ?

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton et Charles Leclerc formeront le duo de pilotes de l'écurie Ferrari la saison prochaine. Les deux hommes ont hâte de faire équipe ensemble et ils pourraient d'ailleurs travailler avec Adrian Newey, l'ingénieur de renom qui quittera Red Bull à l'issue de la saison. Le Britannique est annoncé avec insistance à Maranello, une signature à laquelle ne s'opposent pas Leclerc et Hamilton, bien au contraire...

Si le flou persiste chez certaines écuries, il n'est plus permis chez Ferrari qui a annoncé son duo de pilotes pour la saison 2025. En effet, il sera composé de Charles Leclerc et d'un nouveau venu, Lewis Hamilton. Frédéric Vasseur est en train de bâtir une équipe de rêve à Maranello et après avoir recruté le septuple champion du monde, il pourrait s'attaquer au plus grand concepteur de l'histoire selon certaines sources, à savoir Adrian Newey. Red Bull a en effet annoncé le départ de l'ingénieur à l'issue de la saison et les chances de rejoindre La Scuderia sont grandes. Leclerc et Hamilton rêvent de sa venue.



«Ce serait un privilège de travailler avec Adrian»

A l'occasion du Grand Prix de Miami, les deux pilotes ont été invités à s'exprimer sur la possible venue d'Adrian Newey chez Ferrari. Lewis Hamilton a alors déclaré : « Adrian a une histoire et un palmarès formidables. Il a évidemment fait un travail incroyable tout au long de sa carrière et s’est engagé auprès des équipes et des connaissances qu’il possède. Je pense qu’il serait un ajout formidable. Ferrari a déjà une grande équipe. Ils font déjà d’énormes progrès, leur voiture est plus rapide cette année. Ce serait un privilège de travailler avec Adrian, ce serait incroyable. J'aimerais vraiment beaucoup ! Ce ne sont que des conversations privées, mais si je devais faire une liste de personnes avec qui j’aimerais travailler, il serait absolument en tête de liste. » Charles Leclerc a emboité le pas.

«Ajouter Adrian à une équipe comme celle-ci sera incroyable»