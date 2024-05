F1 : Viré par Alpine, il lâche un conseil à Red Bull

Arnaud De Kanel

Les mauvais résultats auront eu raison de lui. Viré de son poste de directeur de l'écurie par Alpine, Otmar Szafnauer continue de suivre la Formule 1 et donne souvent son avis sur les dossiers qui agitent le paddock. D'ailleurs, l'ancien dirigeant de l'écurie tricolore conseille à Red Bull de conserver Sergio Perez.

L'avenir de Max Verstappen chez Red Bull est très incertain, tout comme celui de son coéquipier Sergio Perez. Souvent critiqué, le Mexicain a la saison pour prouver qu'il mérite de piloter la monoplace tant convoitée. Certains estiment que Red Bull aurait tout à gagner en le remplaçant. Viré par Alpine l'an passé, Otmar Szafnauer n'est pas de cet avis.

F1 - Red Bull : C’est terminé pour Verstappen ? https://t.co/tIFWk8NKcn pic.twitter.com/SMknU0o3QA — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

«Si j’étais Christian, je le garderais l’année prochaine»

L'ancien directeur de l'écurie tricolore a travaillé avec Sergio Perez chez Racing Point et il est monté au créneau pour défendre son ancien pilote. « J’étais à Abu Dhabi, David Coulthard était avec moi sur scène, et on m’a posé la question ’si vous étiez Christian Horner, par qui remplaceriez-vous Checo ?’ J’ai répondu ’connaissant bien Checo, je remplacerais Checo par Checo’. Si j’étais Christian, je le garderais l’année prochaine. N’oublions pas que la première année où Max a gagné (en 2021), c’était en partie grâce à Checo, en partie grâce aux circonstances. Ne regardez pas seulement la dernière course, mais aussi toutes les autres qui ont contribué à cette victoire », a conseillé Otmar Szafnauer dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il fait le boulot»