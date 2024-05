F1 : Désillusion pour Verstappen, Mercedes jubile

Pierrick Levallet

Max Verstappen n'est donc pas invincible en conditions régulières. Contraint à l'abandon en Australie, le pilote de Red Bull s'est incliné à Miami ce dimanche. Lando Norris s'est montré meilleur que lui et a décroché sa première victoire en carrière. Mercedes n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter le Britannique, qui évolue chez McLaren.

Depuis 2022, Red Bull est l’équipe à battre. Max Verstappen règne en maître sur la F1. Le Néerlandais, triple champion du monde en titre, dispose très certainement de la meilleure voiture sur la grille et ses talents de pilotage parlent pour lui. Mais après avoir vu le Grand Prix d’Australie lui échapper au profit de Carlos Sainz Jr, Max Verstappen s’est fait surprendre à Miami ce dimanche.

F1 - Red Bull : C’est terminé pour Verstappen ? https://t.co/tIFWk8NKcn pic.twitter.com/SMknU0o3QA — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Lando Norris surprend Max Verstappen à Miami

Lando Norris a parfaitement su rebondir après le fâcheux incident avec Lewis Hamilton lors du Sprint qui l’avait contraint à abandonner. Le pilote de McLaren a réalisé une course fantastique, qui lui a permis de décrocher sa première victoire en F1 de sa carrière. Le Britannique a terminé avec plus de sept secondes d’avance sur Max Verstappen, deuxième. D’ailleurs, Toto Wolff s’est réjoui du succès de Lando Norris.

«Il a réalisé une course très solide»