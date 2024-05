F1 - Verstappen : «C’est dangereux», il tire la sonnette d’alarme

Thibault Morlain

Triple champion du monde en titre Max Verstappen écrase la concurrence en Formule 1 et au volant de sa Red Bull, le Néerlandais est bien parti pour aller chercher une quatrième couronne à la fin de la saison. Malgré la dernière victoire de Lando Norris à Miami, la domination de Verstappen est écrasante. Et si cela ne représentait finalement pas un danger pour la Formule 1 ? C’est ce que pense François Dumontier.

Après 6 Grands Prix en 2024, c’est Max Verstappen qui est en tête du classement du championnat du monde. Avec déjà 4 victoires, le Néerlandais écrase la concurrence, comptant 33 points d’avance sur son dauphin, Sergio Pérez, son coéquipier chez Red Bull. A Miami, Lando Norris a montré qu’il n’était pas impossible de battre Verstappen, malgré tout, il n’empêche que le triple champion du monde est idéalement parti pour aller ajouter un nouveau titre de champion du monde dans les mois à venir.

F1 - Verstappen : La guerre est déclarée entre Mercedes et Red Bull https://t.co/L6FA17gCmK pic.twitter.com/i7JNrZJtRO — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

« À long terme, il y a un désintérêt »

A chaque Grand Prix, il y a Max Verstappen et les autres. Grâce à sa Red Bull, le Néerlandais distance facilement ses adversaires. De quoi tuer tout suspens très rapidement. Au grand dam de François Dumontier, PDG du Grand Prix du Canada. Et c’est ainsi qu’il a tiré la sonnette d’alarme, pour Le Journal , à propos de cette trop grande domination de Verstappen : « À long terme, pour l’amateur moyen de courses, il y a un désintérêt. À moins d’être un fan fini de Verstappen. Combien de partisans disaient regarder le départ et ensuite aller tondre son gazon avant de revenir devant l’écran pour la fin de la course ? Pour le sport, c’est dangereux. Dans la nouvelle réglementation technique des voitures de 2026, les officiels souhaitent justement éviter les dominations en rapprochant les voitures et favoriser les dépassements ».

« Il faut reconnaître que Max est bon »