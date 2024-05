F1 : Verstappen battu, il annonce un exploit !

Benjamin Labrousse

Dimanche à Miami, Lando Norris a créé la sensation de ce début de saison en battant Max Verstappen (Red Bull). Le pilote McLaren a remporté la première course de sa carrière, cinq ans après ses débuts en Formule 1. Pour l’ancienne gloire Jenson Button, l’écurie britannique ainsi que le pilote de 24 ans ont réalisé un véritable exploit en Floride.

Après Carlos Sainz en Australie, Max Verstappen aura de nouveau laissé s’échapper la victoire cette saison. Pas aidé par le déploiement d’une safety car en fin de course lors du Grand Prix de Miami ce dimanche, le triple champion du monde a été devancé par Lando Norris à l’arrivée. Champion du monde en 2009, Jenson Button estime quant à lui que cette victoire, bien que sensationnelle, ne change pas l’état d’esprit du pilote McLaren.

« Cela ne change en rien la façon dont il va courir »

« La seule chose qui change, c’est que vous avez gagné une course et que ce souvenir reste gravé dans votre mémoire pour toujours. Vous avez toujours besoin que la voiture soit performante afin que vous obteniez à nouveau un résultat. Pour moi, cela a pris trois ans, et j’espère que pour lui, cela ne prendra pas autant de temps pour gagner une deuxième course. Cela ne change en rien la façon dont il va courir. C’est un pilote en confiance. Il est très doué et c’est un joueur d’équipe. Je m’attends à le voir gagner davantage dans les années à venir et j’espère simplement que ce sera le plus tôt possible pour que nous puissions avoir une lutte entre Red Bull et McLaren » , a lâché Button, relayé par Next-Gen Auto .

« C’est la chose la plus difficile en F1 »