F1 : Le boss de McLaren tacle Red Bull !

Jean de Teyssière

Le début de saison de Red Bull est compliqué au niveau extrasportif. Le directeur de l'écurie autrichienne, Christian Horner, a été dans la tourmente dans l'affaire l'accusant d'avoir eu un comportement inapproprié avec l'une de ses collègues. Finalement blanchi, cela n'a pas calmé grand chose, avec notamment l'annonce du départ de l'ingénieur star : Adrian Newey. Pour le PDG de McLaren, les problèmes ne font que commencer dans une écurie où il n'y a plus de fierté.

A Miami dimanche dernier, McLaren et Lando Norris ont réalisé un gros coup en remportant le Grand Prix devant Max Verstappen, qui a terminé deuxième. La première victoire du pilote britannique donne des ailes à McLaren, qui espère pouvoir continuer sa progression et battre Red Bull sur la durée.

«Les gens veulent travailler pour des marques dont ils sont fiers»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Zak Brown, le PDG de McLaren n'y est pas allé de main morte avec Red Bull : « Nous avons une équipe formidable. Il y a toujours des CV qui circulent, mais nous avons constaté un niveau inhabituellement élevé. Et je pense que lorsque quelqu’un comme Adrian Newey part, non seulement son coup de crayon pour le design de la voiture vous manque, mais les gens veulent travailler pour des marques dont ils sont fiers et des patrons avec lesquels ils veulent travailler. Donc je pense qu’avec tout ce qui se passe là-bas et le départ d’Adrian Newey, je pense avec certitude qu’il y aura des gens à l’intérieur qui se diront qu’il est temps pour eux aussi de passer à autre chose . »

«Red Bull a des problèmes à résoudre»