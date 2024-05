F1 : «Ça fait un peu mal», Verstappen battu, il se lâche

Jean de Teyssière

Dimanche dernier, à Miami, Max Verstappen a été piégé par un grand Lando Norris, vainqueur du premier Grand Prix de sa carrière. Le pilote McLaren a eu un peu de chance lors de la rentrée sur la piste de la safety car mais il a réussi à résister au Néerlandais, avant de prendre le large et filer tranquillement vers la victoire. Si Max Verstappen était heureux pour son ami, il admet que perdre une course lui fait mal.

Avec trois titres de champion du monde consécutifs, Max Verstappen reste mort de faim. L'ambitieux pilote de Red Bull n'est pas parvenu à remporter le Grand Prix de Miami, malgré une avance confortable en début de course. Mais les circonstances ont fait que Lando Norris a eu de la réussite, avant de rouler vers une première victoire en carrière.

«Je n’ai plus d’objectifs en Formule 1»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Aut o, Max Verstappen a fait une drôle de confidence : « Je n’ai plus d’objectifs en Formule 1. Il s’agit simplement de rester là où je suis en ce moment, en position de gagner. J’essaie juste de gagner plus parce que j’ai déjà réalisé tout ce que je voulais accomplir dans le sport. Et ensuite je veux faire toutes sortes de courses en dehors de la Formule 1 à un moment donné. »

