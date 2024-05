F1 - Verstappen : La guerre est déclarée entre Mercedes et Red Bull

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que la possibilité de recruter Max Verstappen est envisageable, Mercedes ne cache plus son intérêt pour le triple champion du monde par la voix de Toto Wolff. Des propos qui irritent particulièrement Oliver Mintzlaff, PDG de la marque Red Bull. Mais le patron de l'écurie Mercedes ne laisse pas faire dans ce dossier.

En Formule 1, le marché des pilotes s'annonce complétement dingue puisque le départ de Lewis Hamilton, qui va rejoindre Ferrari la saison prochaine, a mis le feu dans le paddock. Et pour le remplacer, Mercedes espère sauter sur l'occasion qui se présente avec Max Verstappen. Et pour cause, bien que le triple champion du monde soit sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, le départ d'Adrian Newey ainsi que les tensions avec Christian Horner ont changé la donne. Un départ de Max Verstappen est donc possible. Et Toto Wolff ne cache plus son intérêt pour le pilote néerlandais qui semble être l'option principale pour remplacer Lewis Hamilton. Mais clairement, la situation agace Oliver Mintzlaff, PDG de la marque Red Bull.

F1 : Désillusion pour Verstappen, Mercedes jubile https://t.co/A39ggWgq0F pic.twitter.com/6ffO6BoIRD — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Mintzlaff estime que «Wolff devrait se concentrer sur ses propres problèmes»

« Je comprends la pression que subissent Toto Wolff et peut-être d’autres équipes après des années de retard. Mais je pense que Wolff devrait se concentrer sur ses propres problèmes. Il en a assez. Et c’est aussi une question de respect quand vous continuez à parler ainsi du personnel des autres équipes. Ce n’est pas approprié. Comme je l’ai déjà dit, Max veut la voiture la plus rapide et nous l’avons. Max veut être champion du monde et avec nous, il a les meilleures chances. Max est un gars loyal. Max a toujours un contrat à long terme ici et n’a pas dit un mot sur le fait qu’il ne voulait pas le remplir », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Toto Wolff.

«Je n’ai aucune idée de ce que ce type veut dire par ces déclarations»