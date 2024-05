F1 - Verstappen : Ferrari met la pression sur Red Bull !

Pierrick Levallet

McLaren a réussi un exploit au Grand Prix de Miami. L'écurie britannique et Lando Norris ont battu Red Bull et Max Verstappen sur le circuit américain. Carlos Sainz Jr n'est donc plus le seul à avoir fait tomber le Néerlandais cette saison. Ferrari n'a d'ailleurs pas manqué de mettre un peu plus la pression sur Red Bull pour les courses à venir.

«Nous les mettons un peu sous pression»

« Je pense que nous pouvons troubler un peu Red Bull. Ensuite, c’est plutôt une question de position sur la piste ou quelque chose du genre, car il est très difficile de dépasser quand on n’est qu’à un ou deux dixièmes de distance, donc cela est dicté par la position en piste. Je pense que Red Bull est toujours en avance, Max aurait probablement pu gagner sans la voiture de sécurité [à Miami]. Donc, je ne veux pas tirer de conclusion à partir de là, ils avaient une pole et ils ont encore un petit avantage. Ce qui est vrai, c’est que par rapport à il y a un an, lorsque nous sommes capables de faire du bon travail et de tout mettre en place, nous y sommes. Cela signifie que nous les mettons un peu sous pression et qu’ils doivent être plus agressifs avec leur stratégie » a indiqué Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par F1 Only .

«C’est une opportunité pour nous»