PSG : Surprise, Zaïre-Emery fait un coup à la Mbappé !

Pierrick Levallet

Le PSG a eu une petite frayeur pour la première de Warren Zaïre-Emery avec l'équipe de France. Sorti sur blessure contre Gibraltar, le milieu de terrain de 18 ans devait manquer quelques jours de compétition et était donc incertain pour la suite des phases de groupe de la Ligue des champions. Finalement, le jeune international français a fait un retour express, à l'image d'un Kylian Mbappé, pour aider les siens à se qualifier pour le tour suivant de la compétition.

Joueur important de Luis Enrique depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery n’a pas manqué d’impressionner son monde au PSG. Alors quand le phénomène parisien s’est blessé pour sa première en équipe de France, le club de la capitale a retenu son souffle. Les Rouge-et-Bleu jouaient encore leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et la tâche allait être plus compliquée sans Warren Zaïre-Emery.

Mercato : Le PSG déjà doublé pour ce crack à 120M€ ? https://t.co/0x0Om7rHbF pic.twitter.com/SceKLRhmyz — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Zaïre-Emery a surpris tout le monde avec son retour express

Le milieu de terrain était pressenti pour être absent pendant quelques temps. Mais finalement, Warren Zaïre-Emery a fait son retour plus tôt que prévu. Le Parisien révèle que son sérieux et sa puissance lui ont permis de se rétablir plus vite. Luis Enrique a alors pu compter sur lui contre le Borussia Dortmund. Et Warren Zaïre-Emery a permis au PSG de se qualifier in-extremis en marquant un but précieux et symbolique.

Mbappé avait fait la même avec le PSG

Son rétablissement express n’est pas sans rappeler celui d’un certain Kylian Mbappé. Touché contre Montpellier la saison passée, l’international français était annoncé absent trois semaines et devait donc manquer le choc aller contre le Bayern Munich. Mais la star de 25 ans a finalement repris l’entraînement plus tôt et a donc pu être présente. Christophe Galtier n’avait pris aucun risque et avait fait démarrer Kylian Mbappé sur le banc.