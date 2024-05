PSG : C’est annoncé, Al-Khelaïfi peut se remettre à rêver !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a convaincu son monde cette saison au PSG et quand bien même le club a échoué à un pied de la finale de Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a conforté l’entraîneur espagnol dans ses fonctions. Sous contrat jusqu’à l’été 2025, Enrique pourrait toujours être remplacé par le rêve du président du PSG : Thiago Motta. Et la presse étrangère va indirectement dans ce sens.

Au printemps 2023, dans le cadre de la recherche d’un successeur à Christophe Galtier, L’Équipe dévoilait que Nasser Al-Khelaïfi rêvait d’offrir le poste d’entraîneur du PSG à Thiago Motta : milieu de terrain du Paris Saint-Germain entre l’hiver 2012 et l’été 2018.

«Nous essayons tous de convaincre Thiago de continuer avec nous»

Sur le banc de Bologne, Thiago Motta fait des merveilles et a qualifié le pensionnaire de Serie A pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Rien que ça. En fin de contrat au sein du club d’Émilie-Romagne, Motta n’a pas encore tranché et la décision tombera cette semaine comme l’administrateur délégué de Bologne qu’est Claudio Fenucci le confiait en fin de semaine dernière à Radio 24 . « Nous essayons tous de convaincre Thiago de continuer avec nous, et il a toujours dit qu'il se sentait chez lui à Bologne. Maintenant nous sommes arrivés au moment de la décision et la semaine prochaine il y aura la réponse finale, nous devons attendre très peu maintenant ».

