Un transfert de folie en Ligue 1 pour le PSG, la voie est libre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité parmi les possibles pistes du Paris Saint-Germain pour le mercato estival, Désiré Doué s’apprête probablement à disputer son dernier match avec le Stade Rennais ce dimanche, contre Reims. Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, la formation bretonne ne se fait guère d’illusions pour sa pépite.

L’été dernier, le PSG a entamé un nouveau chapitre de son projet en changeant de stratégie sur le mercato, avec la volonté de miser davantage sur la formation, la jeunesse et le collectif au détriment des stars internationales, à l’instar de Neymar ou Lionel Messi, parties. Kylian Mbappé s’apprête lui aussi à plier bagage, obligeant le PSG à s’activer pour dénicher du lourd sur le mercato et renforcer le secteur offensif. Et c’est vers un joueur de Ligue 1 que Luis Campos pourrait notamment se positionner.

Mercato : Le PSG rate un transfert historique ! https://t.co/mjVTdBQOS3 pic.twitter.com/9p0CMPwdBL — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Le PSG attentif à Désiré Doué

À 18 ans, Désiré Doué apparaît comme l’une des plus belles promesses du championnat de France, ce qui n’aurait pas échappé au Paris Saint-Germain, qui pourrait d’ailleurs disposer d’un avantage dans ce dossier alors que la pépite du Stade Rennais est représentée par Moussa Sissoko, qui gère également la carrière d’Ousmane Dembélé.

Le Stade Rennais a déjà abdiqué