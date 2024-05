Mercato : Un proche de Mbappé est annoncé au PSG la saison prochaine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin 2025, Luis Campos devrait aller au bout de son contrat. Malgré le départ de Kylian Mbappé, le Portugais va conserver son poste. L'émir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi lui accordent une confiance aveugle. Porté par ces marques de soutien, il aurait déjà commencé à se pencher sur le prochain mercato estival.

Luis Campos a perdu un soutien de taille en interne. Proche de la famille Mbappé depuis leur passage commun à l'AS Monaco, le conseiller sportif ne croisera plus Kylian dans les couloirs du centre d'entraînement. Le joueur français a pris la décision de rejoindre le Real Madrid et certains ont imputé la responsabilité de ce départ à Campos. Censé faire tout son possible pour le retenir, le Portugais a failli et la question de son avenir au PSG s'est posé.

«Inespéré», il écœure le PSG et jubile ! https://t.co/U5sgcnzP1v pic.twitter.com/edyI8pQLEk — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Campos conforté à son poste

Mais selon Olivier Tallaron, le départ de Mbappé n'aura aucune incidence sur l'avenir du dirigeant parisien. « C’est vrai qu’on entend beaucoup de choses à son sujet. Mais, je peux vous le dire, Luis Campos sera toujours là l’an prochain à 100% au Paris Saint-Germain. On a discuté longuement avec lui avant cette rencontre. Il nous a dit qu’il avait d’excellente relation avec Luis Enrique et avec l’actionnaire, notamment l’émir du Qatar qui était venu très récemment au Parc des Princes. Voilà l’information qu’on peut vous donner, Luis Campos à 100% au PSG la saison prochaine. Il a déjà anticipé beaucoup de choses sur le prochain mercato parisien » a-t-il lâché sur Canal +.

Al-Khelaïfi avait vendu la mèche