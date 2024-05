PSG : C’est déjà terminé pour un transfert surprise

Thomas Bourseau

Mikel Arteta a envoyé William Saliba en prêt à deux reprises en Ligue 1, à savoir à l’OGC Nice et à l’OM où il s’est aguerri en devenant même international français. Et alors que le PSG penserait au défenseur des Bleus et des Gunners, Saliba n’ira nulle part à en croire le coach d’Arsenal.

En début de saison dernière, le journaliste Ben Jacobs dévoilait un intérêt de Luis Campos pour William Saliba. Le conseiller football du PSG était prêt à accueillir le défenseur central d’Arsenal qui tardait à prolonger son contrat. Finalement, l’international français a signé un nouveau bail en juillet 2023 chez les Gunners jusqu’à l’été 2027.

«J'étais convaincu à 100 % qu'il jouerait à Arsenal. Mais pas à ce moment-là»

D’après les informations communiquées par CaughtOffside ces dernières heures, le PSG n’aurait pas fermé le dossier William Saliba. À l’instar du Bayern Munich et du Real Madrid, le Paris Saint-Germain garderait un oeil avisé sur la situation du roc de la défense d’Arsenal. Roc qu’il est devenu grâce à ses expériences en prêt si l’on en croit les propos tenus par Mikel Arteta à L’Équipe . « Quand il est arrivé au club (à l'été 2020, après son premier prêt), on voulait l'observer. On l'a gardé plusieurs mois. Notre évaluation de la situation nous menait à deux conclusions. D'abord, il n'était pas prêt à jouer en Premier League, au niveau et dans le rôle que je pensais qu'il pouvait avoir. Puis, plus important que tout, l'environnement n'était pas assez bon pour qu'il progresse, qu'il devienne ce que j'imaginais et qu'il atteigne le potentiel qu'il avait. J'étais convaincu à 100 % qu'il jouerait à Arsenal. Mais pas à ce moment-là. Je lui ai dit que je n'allais pas le lancer là-dedans, il n'était pas prêt pour ça ».

«On est très heureux de l'avoir chez nous»