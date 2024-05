Mercato : Rupture avec le PSG, Mbappé affiche ses regrets

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de changer de club librement et gratuitement après sept saisons de règne. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant du PSG va migrer vers le Real Madrid cet été. Avant son départ, Kylian Mbappé a énuméré ce qui allait lui manquer à Paris.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères rouge et bleu ont déboursé environ 180M€ pour s'offrir ses services en 2017, négociant un prêt avec une option d'achat avec le club du Rocher.

Mbappé va quitter le PSG

Sept années plus tard, Kylian Mbappé va quitter le PSG. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 de Luis Enrique a décidé de se lancer un tout nouveau défi. En effet, Kylian Mbappé a annoncé qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Et avant de poser ses valises au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé a listé tout ce qui allait lui manquer après son départ du PSG.

«Je vais perdre beaucoup de choses, mais...»