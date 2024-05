Mercato : Aubameyang a snobé Cristiano Ronaldo pour l’OM

Jean de Teyssière

L'OM peut se féliciter d'avoir réussi à faire venir Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière. La star gabonaise n'avait pas hésité à rompre son contrat avec Chelsea pour rejoindre l'équipe alors entraînée par Marcelino. Surtout, l'OM a réussi à convaincre Aubameyang de signer dans leur club, malgré les offres venant d'Arabie saoudite.

L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM est encore flou. Le club phocéen terminera peut-être la saison en n'étant pas européen, ce qui pourrait avoir un impact sur l'avenir de leur star, auteure de 29 buts cette saison. Un record depuis Didier Drogba, il y a 20 ans. Surtout qu'il pourrait encore y avoir de grosses offres cet été.

Aubameyang, la tentation saoudienne ?

Après une saison presque blanche à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang avait de nombreuses possibilités l'été dernier. Mais plutôt que de rejoindre les stars parties en Arabie saoudite, comme Cristiano Ronaldo, Neymar ou Karim Benzema, il a décidé de signer à l'OM, devenant tout de même le joueur le mieux payé de l'histoire du club, selon L'Equipe .

«Je préfère avoir un challenge, même risqué, c’est ça qui va faire que je reprendrai derrière un plus gros chèque»