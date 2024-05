Mercato : Mbappé annonce du lourd pour le PSG

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Alors qu'il a annoncé son départ du PSG dernièrement, le capitaine de l'équipe de France s'est prononcé sur le mercato de l'écurie rouge et bleu. En effet, Kylian Mbappé a affirmé que le club de la capitale allait continuer à attirer de grands joueurs lorsqu'il ne sera plus là.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large à la fin de sa septième saison. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé qu'il allait changer de club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid en 2024-2025.

La prédiction de Mbappé sur le PSG

Lors d'un entretien accordé à Quotidien ce jeudi soir, Kylian Mbappé s'est livré sur le PSG. Et la star de 25 ans a affirmé que le club parisien allait continuer à recruter des joueurs de classe mondiale après son départ.

Le PSG va continuer à attirer de grands joueurs