L’incroyable boulette du PSG avec Mbappé !

Dans quelques jours, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le PSG. Le joueur de 25 ans devrait rejoindre le Real Madrid, malgré le fait qu'il ait brandi un maillot « 2025 » au moment de sa prolongation en mai 2022. Pour Jean-Michel Larqué, Nasser Al-Khelaïfi porte le poids de cet échec dans ce dossier.

En mai 2022, Kylian Mbappé posait fièrement aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi. Une inscription « 2025 » sur le maillot laissait penser à une prolongation de trois ans. Mais en réalité, le deal courait jusqu'en 2024, l'année supplémentaire n'étant qu'une simple option. Une clause de prolongation que n'a pas activée Mbappé. Résultat, le PSG est tombé dans son propre piège et n'a rien pu faire pour le retenir.

L'incroyable erreur du Qatar

Pour Jean-Michel Larqué, la responsabilité incombe au président du PSG. « Le péché originel, et c'est une faute occulte, c'est Nasser Al-Khelaïfi avec Mbappé et le maillot 2025. Celui-là, il va falloir le garder longtemps. C'est une merveille de ce que le Qatar imagine dans un pays autre que chez lui. Il n'imagine pas qu'un joueur pouvait être libre en respectant son contrat un an avant les désirs du président. Il n'imaginait pas qu'en signant n'importe quoi, cela se retournerait contre lui » a déclaré l'ancien de l'ASSE. Selon lui, ce dossier a, sans aucun doute, perturbé la saison parisienne.

La fin de saison a été gâchée