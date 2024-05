Mbappé interpelle le PSG avant son transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Avant son transfert vers l'Espagne, Kylian Mbappé a tenu à envoyer un message fort au club de la capitale.

Transféré de l'AS Monaco au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons. Proche de quitter le Parc des Princes librement et gratuitement lors de l'intersaison 2022, le numéro 7 parisien a finalement rempilé au dernier moment, et ce, pour une durée de deux années.

Mbappé déclare sa flamme au PSG

Alors qu'il disposait d'une option pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé a décidé de ne pas l'activer. En effet, la star de 25 ans préfère quitter le PSG librement et gratuitement cet été, comme il l'a annoncé dernièrement. Et, selon le10sport.com, Kylian Mbappé va migrer vers le Real Madrid cet été.

«Ma carrière a pris une autre trajectoire au PSG»