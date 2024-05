PSG : Zaïre-Emery a demandé une dérogation spéciale

Thibault Morlain

Cet été, Warren Zaïre-Emery sera avec l’équipe de France pour disputer l’Euro en Allemagne. Le joueur du PSG fait partie de la liste des joueurs appelés par Didier Deschamps. Une fierté bien évidemment pour le milieu de terrain de 18 ans. Et pour préparer au mieux cet Euro, Zaïre-Emery a révélé avoir fait une demande particulière.

Ce jeudi soir, Didier Deschamps a donc annoncé la liste des joueurs de l'équipe de France pour l’Euro. Parmi les milieux de terrain appelés, on retrouve notamment le nom de Warren Zaïre-Emery. A 18 ans, au terme d’une belle saison sous le maillot du PSG, WZE a donc été récompensé et sera avec l’équipe de France en Allemagne cet été.

PSG : Barcola en Allemagne, les explications de Deschamps https://t.co/AoTeFW9b4o pic.twitter.com/elG741Kkss — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« Je suis très content de représenter mon pays »

Suite à l’annonce de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery a fait part de sa joie d’être dans la liste de l’équipe de France pour l’Euro. « C'est l'une des meilleures compétitions à jouer avec les Bleus. Je suis très content de représenter mon pays et je le fais fièrement », a fait savoir le joueur du PSG sur TF1 .

Le Bac de Zaïre-Emery décalé