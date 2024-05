Le PSG s’est offert un «super joueur» pour 0€

Thibault Morlain

Après Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, Luis Enrique n’hésite désormais plus à accorder de plus en plus de temps de jeu à Yoram Zague. A 18 ans, le latéral était d’ailleurs titulaire ce mercredi soir, jour de son anniversaire face à l’OGC Nice. Un choix payant pour l’entraîneur du PSG puisque le jeune Parisien a marqué un but. De quoi donner le sourire à Luis Enrique à l’issue de la rencontre.

Ce mercredi soir, le PSG disputait son match en retard de la 32ème journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice. Les Parisiens se sont alors imposés face aux Aiglons (1-2) grâce à des buts de Bradley Barcola et Yoram Zague. Ce dernier a profité du turn over de Luis Enrique pour être titulaire au poste d’arrière droit. Un joli cadeau d’anniversaire pour le jeune joueur issu du centre de formation du PSG et la cerise sur le gâteau a donc été ce but, qui a permis au club de la capitale de repartir de Nice avec les 3 points de la victoire.



PSG - Xavi Simons : La guerre est relancée sur le mercato https://t.co/p1Cl2XOcn0 pic.twitter.com/RxKKXxpxmR — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« Il est formé au PSG, donc il n’a pas coûté d’argent »

Après la rencontre, rapporté par Culture PSG , Luis Enrique a dit tout le bien qu’il pensait de Yoram Zague, soulignant au passage qu’il n’avait rien coûté au PSG étant donné qu’il sort du centre de formation. « C’est un jour inoubliable pour lui. C’est son anniversaire, oui. Il ne l’oubliera jamais. C’est un super joueur et il a très bien joué. Il peut jouer long, court, et s’en sort bien offensivement et défensivement. Il est formé au PSG, donc il n’a pas coûté d’argent. Je suis content de l’avoir à disposition. Il renforce l’équipe. C’est bien d’utiliser des joueurs du centre de formation comme lui », a confié l’entraîneur du PSG.

« Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux »