Luis Enrique met un énorme coup de pression, le PSG répond !

Après la défaite contre Toulouse pour la dernière de la saison au Parc des Princes (1-3), Luis Enrique n'avait pas hésité à mettre un énorme coup de pression à ses joueurs qui étaient donc très attendus à Nice mercredi soir. Et le PSG a répondu présent, ce qui enchante le coach espagnol.

« Pour arriver préparé à la Coupe de France, il faut de la compétition dans les jambes. Quel que soit le match, il doit être joué avec de hauts standards. C’est ce que nous voulons. Tous les joueurs ne peuvent pas évoluer au PSG. Ton attitude et ton engagement doivent toujours être poussés au maximum », voilà le message lâché par Luis Enrique en conférence de presse après la défaite contre Toulouse dimanche soir, insistant sur le fait que « c’est un message clair, très direct ». La réponse des joueurs du PSG était donc très attendue mercredi soir sur la pelouse de l'OGC Nice. Et elle a été à la hauteur de des attentes de Luis Enrique puisque le club de la capitale s'est imposé chez les Aiglons (2-1).

«Dès mon arrivée, nous avons instauré le fait que l’équipe est au dessus de toute individualité»

« Non. Je n’ai pas eu besoin d’insister sur quelque chose. L’équipe va avoir de nombreuses autres possibilités la saison prochaine. Elles vont surgir au fur et à mesure de la saison. Dès mon arrivée, nous avons instauré le fait que l’équipe est au dessus de toute individualité. C’est ce que nous cherchons : être capable d’évoluer avec des joueurs différents, d’avoir une idée de jeu globale », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«L’équipe a été impeccable au pressing ce soir»