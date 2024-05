PSG : «Dégoûté», Luis Enrique lâche un énorme coup de pression

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, un PSG très remanié a été battu tranquillement par Toulouse (1-3) pour la dernière de la saison au Parc des Princes. Une prestation qui n’a pas du tout plu à Luis Enrique qui n’hésite pas à mettre la pression sur ses joueurs pour les deux derniers matches de Ligue 1, à commencer par le déplacement à Nice mercredi soir.

Présent en conférence de presse en marge du match en retard contre l'OGC Nice, Luis Enrique est apparu très remonté contre ses joueurs qui se sont sèchement inclinés contre Toulouse dimanche soir (1-3) pour la dernière de la saison au Parc des Princes. L'entraîneur du PSG a ainsi lâché un très gros coup de pression à ses joueurs qui devront faire forte impression pour les trois derniers matches de la saison. Sous peine de prendre le risque de ne pas s'imposer pour la suite du projet.

Mercato - PSG : Le coup de pression surprise de Luis Enrique ! https://t.co/Z2gwv0Fvmo pic.twitter.com/1mJgQsqZ8N — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«C’est un message clair, très direct»

« Pour arriver préparé à la Coupe de France, il faut de la compétition dans les jambes. Quel que soit le match, il doit être joué avec de hauts standards. C’est ce que nous voulons. Tous les joueurs ne peuvent pas évoluer au PSG. Ton attitude et ton engagement doivent toujours être poussés au maximum. C’est ce que nous cherchons au PSG depuis mon arrivée, il y a près d’un an. Celui qui n’est pas préparé à ça, et n’est prêt que quand ça l’intéresse ou priorise ses intérêts personnels à ceux de l’équipe ne m’intéresse pas. Il ne jouera pas au PSG. C’est un message clair, très direct. Nous allons jouer à Nice demain (mercredi soir), un adversaire qui joue énormément de choses sur ce match. Ce n’est pas notre cas mais je veux voir une équipe compétitive. S’ils sont meilleurs, et ça peut arriver, surtout face à Nice, nous les féliciterons, mais nous nous devons d’être compétitifs. L’équipe doit être à la hauteur du club, des supporters. C’est un message très simple. Si quelqu’un ne voit pas les choses de cette manière, il ne fera pas partie du PSG à venir », prévient le coach espagnol en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«Nous verrons demain quels sont les joueurs capables de nous offrir ça»