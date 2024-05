PSG : Luis Enrique a perdu et c’est «mérité» !

Thomas Bourseau

Le PSG a raflé son douzième titre de champion de France cette saison, sous la houlette de Luis Enrique. Pas suffisant aux yeux des entraîneurs de Ligue 1 pour qu’il soit nommé entraîneur de la saison aux Trophées UNFP. Eric Roy, coach du Stade Brestois, a remporté les suffrages, mais pas de quoi gêner l’entraîneur du PSG.

Luis Enrique a été sacré champion de France avec le PSG cette saison et est en lice pour signer un doublé avec la finale de la Coupe de France qui se déroulera le 25 mai prochain face à l’OL. Pourtant, malgré ses résultats avec le club de la capitale, Enrique n’a pas été reconnu comme étant le meilleur entraîneur de la saison par ses pairs.

Eric Roy sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison devant Enrique

En effet, pendant la cérémonie des Trophées UNFP au Pavillon d’Armenonville, Luis Enrique a été battu par Eric Roy. L’entraîneur de Brest, actuel quatrième de Ligue 1, a qualifié le club breton pour la première fois de son histoire en Ligue des champions. Une prouesse extraordinaire pour le Stade Brestois qui a poussé les entraîneurs à voter pour Eric Roy.

«Je félicite vraiment Eric Roy qui a gagné ce trophée qui l'a gagné de façon absolument méritée»