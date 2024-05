PSG : L’aveu surprenant de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Luis Enrique n’a pas vraiment apprécié le match fourni par ses joueurs dimanche soir contre le Toulouse FC (1-2). Défait par la formation toulousaine, le PSG aurait « mérité d’être sifflé » du point de vue de l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui avoue que cette défaite est totalement méritée.

La saison du PSG au Parc des princes a touché à sa fin dimanche soir pour la réception du Toulouse FC. Contrairement à l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé en 2022 qui avait débouché sur une large victoire face au FC Metz (5-1), ses adieux au Parc n’ont pas eu la même incidence. En effet, contre les Toulousains et malgré un but du potentiel futur buteur du Real Madrid, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur le score de 2 buts à 1.

«C’est une défaite très méritée»

Seulement cinq jours après la défaite contre le Borussia Dortmund en demi-finale retour de Ligue des champions à domicile (1-0), le PSG a encore été battu devant ses supporters contre Toulouse. « C’est une défaite très méritée. Normalement, les matchs qui ont une célébration de prévue finissent mal en général. C’est quelque chose que je vis souvent. Toulouse a vraiment été meilleur du début à la fin même si le match a bien commencé. Il y a vraiment peu de choses à dire ». a confié Luis Enrique en conférence de presse et dans propos relayés pa r Le Parisien.

«On aurait mérité d’être sifflés»