Mbappé : Un joueur du PSG répond cash sur la polémique !

Kylian Mbappé disputait dimanche soir son tout dernier match au Parc des Princes en tant que joueur du PSG, et le club ne lui a réservé aucun hommage particulier malgré son statut de légende. Et le défenseur parisien Nordi Mukiele, interrogé sur cet épineux sujets après la rencontre, a préféré botter en touche.

Après sept saisons passées au PSG et notamment un titre de meilleur buteur de l'histoire du club, Kylian Mbappé s'apprête à changer d'air. L'attaquant de 25 ans a déjà annoncé son départ, et il disputait dimanche soir face à Toulouse (défaite 1-3) son dernier match au Parc des Princes. Fêté par les Ultras du PSG, sifflé par une autre partie du public, le cas Mbappé continue de diviser et même de faire polémique. En effet, la direction parisienne n'avait préparé aucun hommage spécial envers sa star malgré son statut assez particulier.

Mukiele se prononce sur Mbappé

Interrogé en zone mixte, le défenseur du PSG Nordi Mukiele s'est confié sur la dernière de son coéquipier au Parc des Princes : « Kylian Mbappé a marqué pour sa dernière au Parc, on est très contents. On aurait aimé gagner ce match pour sa dernière au Parc des Princes après ces sept années qu’il a faites ici. Il a fait la prestation qu’il fallait faire, il a mis son but. Malheureusement ça n’a pas suffi puisqu’on a perdu mais on ne va pas retenir cette défaite. On a encore une finale de Coupe de France, avant ça on a Nice et Metz. S’il était nerveux ? Non pas du tout, Kylian a joué comme il est, très détendu, il a fait le match qu’il fallait faire. Il n’avait pas de prétention par rapport à quoi que ce soit. Il a fait son match. Il a marqué pour sa dernière au Parc, c’est une très bonne chose pour lui », indique le latéral droit parisien, qui répond ensuite cash à un journaliste évoquant la polémique au sujet de l'absence de célébration pour Mbappé.

« Ça ne me regarde pas »