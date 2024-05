Zaïre-Emery : Le PSG traumatisé par Messi et Neymar ?

Thibault Morlain

Ce jeudi 16 mai, Didier Deschamps annonce sa liste des joueurs retenus pour disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Alors qu’on pourrait retrouver le nom de Warren Zaïre-Emery dans celle-ci, l’une des questions est également de savoir si le crack du PSG enchainera avec les Jeux Olympiques sous les ordres de Thierry Henry. Un enchainement auquel Paris pourrait rechigner, marquer par de précédents exemples. Explications.

L’été sera-t-il chargé pour Warren Zaïre-Emery ? Alors que le crack du PSG a connu un coup de moins bien ces derniers mois, cela pourrait ne pas s’arranger avec l’enchainement qui pourrait l’attendre. En effet, WZE est candidat pour faire l’Euro et les Jeux Olympiques avec l’équipe de France. « Que rêver de plus ? L’Euro, les JO, le bac… il reste beaucoup de choses à aller chercher et un trophée en club. Je veux tout faire pour être prêt, que cela soit sur le terrain ou en dehors », a reconnu Zaïre-Emery.

L’Euro et les Jeux Olympiques pour Zaïre-Emery ?

Mais voilà que le PSG aura un rôle à jouer dans ce possible enchainement de Warren Zaïre-Emery. Le club de la capitale donnera-t-il son feu vert pour que son milieu de terrain dispute les Jeux Olympiques ? « Il y a une chose, qui est le désir d’un joueur, et l’autre, c’est l’intérêt du club qui paie les joueurs. Donc on prend en considération ce que veut le joueur mais il y a un club qui investit beaucoup dans les joueurs pour qu’ils se développent. On cherche la meilleure façon commune et pas à répondre au désir au hasard », a fait savoir Luis Enrique ce mardi en conférence de presse.

Les exemples Messi et Neymar ont marqué le PSG