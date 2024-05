PSG : Il veut suivre Mbappé, la réponse de Luis Enrique est cash !

Axel Cornic

Grande révélation de la saison, Warren Zaïre-Emery a gravi les échelons à une vitesse folle devenant un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain avant de découvrir l’équipe de France. Mais il n’est qu’au début et il aimerait bien enchaîner sur un été de feu avec l’Euro, mais également les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Il est l’avenir du PSG. Alors que Kylian Mbappé s’en va, le club parisien peut compter sur Warren Zaïre-Emery pour devenir l’une des têtes d’affiche de l’équipe sur le court et moyen terme. Le milieu a explosé cette saison et semble déjà prêt pour des plus gros défis, avec son club comme avec l’équipe de France.

Zaïre-Emery aux Jeux Olympiques ?

En marge de la cérémonie des Trophées UNFP, au cours de laquelle il a été élu meilleur espoir de Ligue 1, le crack du PSG a fait une sortie remarquée sur l’été qu’il aimerait vivre… avec notamment les Jeux Olympiques de Paris 2024 ! « Que rêver de plus ? L’Euro, les JO, le bac, j’ai beaucoup de choses à aller chercher » a lâché Warren Zaïre-Emery, qui pourrait être l’une des armes de Thierry Henry.

« Il y a le désir du joueur et les intérêts du club, qui paie le joueur »