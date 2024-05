PSG : Mbappé fait le bilan avant son grand transfert

Thibault Morlain

On s’en doutait depuis un moment maintenant, mais Kylian Mbappé l’a donc officialisé il y a quelques jours : il va quitter le PSG cet été. Cela fait maintenant 7 ans que le joueur de l’équipe de France évolue pour le club de la capitale. La fin d’une très belle aventure pour celui qui devrait poursuivre sa carrière au Real Madrid. Mais avant de faire ses valises, Mbappé a fait le bilan de son expérience au PSG.

Cette fois, le PSG ne retiendra pas Kylian Mbappé au dernier moment en le faisant prolonger. Au contraire de ce qui est arrivé en 2022, l’international français va bel et bien quitter librement le club de la capitale. A travers ses réseaux sociaux, Mbappé l’a annoncé, il avait besoin d’un nouveau challenge et il a donc pris la décision de quitter le PSG. On se doute désormais que celui qui a toujours rêvé de rejoindre le Real Madrid va signer chez les Merengue d’ici peu de temps…

« Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé »

Ce jeudi, Quotidien a pu avoir quelques mots de Kylian Mbappé. L’occasion pour le futur ex-joueur du PSG de faire le bilan de ses 7 années passées avec le club de la capitale. Mbappé a alors souligné a quel point il avait changé depuis sa signature au PSG en 2017 en provenance de Monaco : « Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé et ça, je le dois beaucoup au Paris Saint-Germain. Déjà hors foot, j'étais un gamin. Je sortais du bac et je venais d'arrêter l'école. Je venais de découvrir une nouvelle vie et une nouvelle sphère aussi parce que quand tu signes au PSG alors que tu étais à Monaco, c'est deux mondes différents. Ça, c'était vraiment spécial. Je l'ai vécu avec insouciance. Je venais, je jouais. Je n'avais pas de maison et j'ai vécu à l'hôtel pendant super longtemps. C'était cool ».

