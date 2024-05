Transferts - PSG : La fin du calvaire pour un défenseur ?

Thomas Bourseau

Juan Bernat risque de vivre un mercato estival similaire au dernier en date cette année. En effet, le PSG ne miserait plus sur lui et un nouveau départ en prêt serait au programme. Pour autant, le Paris Saint-Germain pourrait ne pas ressortir gagnant si une telle opération venait à voir le jour. Et son prétendant numéro un prendrait une assurance.

Juan Bernat n’est plus vraiment le bienvenu du côté du PSG. Si l’on en croit les informations communiquées de l’autre côté des Pyrénées, le latéral gauche prêté au Benfica Lisbonne aux 7 matchs disputés seulement cette saison, serait invité à aller voir ailleurs cet été.

Le PSG ne compterait plus sur Bernat

En effet, opéré au pubis en février dernier, Juan Bernat n’aurait aucune chance de réintégrer l’effectif du PSG au cours du mercato estival soit à son retour de prêt du Benfica Lisbonne. C’est du moins ce qu’ ABC a révélé ces dernières heures. La cause ? Son prêt peu concluant à Lisbonne et les pépins physiques qu’il traînait déjà au Paris Saint-Germain.

Mercato - PSG : Un accord secret est révélé ! https://t.co/lddgFDm4eF pic.twitter.com/4Xi4T2hJTO — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Le plan du Betis Séville dévoilé pour Juan Bernat ?