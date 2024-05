Mercato : Le PSG prévenu pour cette opération à 230M€

Axel Cornic

Ce n’est pas une, mais bien deux stars qui pourraient débarquer au Paris Saint-Germain pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Le président Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait en effet faire coup double au Napoli en recrutant Victor Osimhen, mais également son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, pour une opération qui devrait couter au moins 230M€ si ce n’est plus.

La succession de Kylian Mbappé bat son plein, avec la star française qui a enfin officialisé tout ce que tout le monde savait déjà. Il partira à la fin de son contrat et le PSG devra donc lui trouver un remplaçant à la hauteur. Ces dernières semaines, la piste Victor Osimhen a été relancée par la presse italienne, alors que nous vous révélions sur le10sport.com qu’il était déjà une priorité l’été dernier.

Mercato : Le PSG va inquiéter le pote de Mbappé https://t.co/9bX2L87Hgg pic.twitter.com/O9vpb1tbr6 — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Kvaratskhelia après Osimhen ?

A l’époque, le Napoli souhaitait absolument le garder et avait réclamé jusqu’à 200M€ pour décourager le PSG et les clubs intéressés. La situation s’est inversée, puisque le club parthénopéen est vendeur et Victor Osimhen peut partir grâce à une clause de départ oscillant entre 120 et 130M€. La piste parisienne ne déplairait pas au Nigérian, qui aurait tout de même un faible pour la Premier League et surtout pour Chelsea, l'autre club décidé à s’attacher ses services.

L’étrange sortie du président du Napoli