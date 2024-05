Mercato - OM : Réunion au sommet avec une star ?

Jean de Teyssière

L'été dernier, l'OM réussissait un joli coup en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang. Pourtant sous contrat avec Chelsea, le Gabonais n'a pas hésité à rompre son contrat pour rejoindre l'équipe phocéenne. Un an plus tard, le constat est amer avec une saison très difficile marquée par l'échec d'une qualification pour la Ligue des Champions. Ces prochains jours, Pablo Longoria et Pierre-Emerick Aubameyang discuteront de la suite.

L'OM jouera dimanche le dernier match d'une saison qui n'en finissait plus pour eux. Après avoir connu quatre entraîneurs, les Phocéens espèrent vivre une saison prochaine plus calme, plus sereine. Avec peut-être Pierre-Emerick Aubameyang dans les rangs.

Aubameyang va rejoindre Drogba ?

En avril dernier, avant le quart de finale retour de la Ligue Europa face à Benfica, Pierre-Emerick Aubameyang marchait sur l'eau avec l'OM. Il était alors l'auteur de 25 buts toutes compétitions confondues et il semblait capable de battre le record de buts marqués en une saison, qui appartient toujours à Didier Drogba. Un mois plus tard, il ne pointe qu'à 29 buts et il ne reste qu'un match à jouer. Il lui faudrait donc inscrire un quadruplé dimanche face au Havre pour effacer la légende ivoirienne. Mais à l'OM, cela faisait 20 ans qu'un attaquant n'avait pas été aussi prolifique...

Une réunion à venir avec Longoria