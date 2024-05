«Un truc de fou» : Il hallucine au PSG après le transfert de Messi

Thibault Morlain

En 2021, le PSG est entré encore dans une nouvelle sphère, accueillant Lionel Messi, après avoir déjà bouclé les transferts de Neymar et Kylian Mbappé quelques années plus tôt. Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, l’Argentin s’est alors engagé librement au sein du club de la capitale. Une opération retentissante qui en a choqué plus d’un à commencer par les joueurs du PSG de l’époque. Ça a notamment été le cas de Thilo Kehrer qui est revenu sur cette arrivée de Messi à Paris.

Alors qu’on pensait que Lionel Messi ferait toute sa carrière au FC Barcelone, les problèmes économiques du club catalan en ont finalement décidé autrement. En 2021, le Barça n’a pas pu prolonger Messi et s’est donc résolu à le laisser partir libre. Le PSG a alors sauter sur l’occasion, frappant un énorme coup en bouclant l’arrivée de Lionel Messi afin de l’associer à Neymar et Kylian Mbappé.

Transferts à 160M€, le PSG a tranché pour le mercato https://t.co/pf9BRGskDq pic.twitter.com/NxtHk9mP5s — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« Messi qui arrive en Ligue 1, c’était extraordinaire »

Joueur du PSG au moment de l’arrivée de Lionel Messi, Thilo Kehrer s’est confié sur cette opération XXL à Paris. Pour Colinterview , l’Allemand a expliqué : « J’ai souvent entendu cette phrase : « Le PSG, c’est un truc de fou ». Quand Messi est arrivé, c’était ça, c’était fou. Forcément, il a pris beaucoup d’attention, c’était une chose énorme. Pas seulement pour le PSG, mais aussi pour le pays, pour la France. Messi qui arrive en Ligue 1, c’était extraordinaire. Après c’est vrai, en terme de jeu, c’était un peu moins organisé. Après, on sait toujours mieux après. Avant que les choses ne se passent, personne ne sait comme ça va se passer ».

« Il était gentil, simple, respectueux avec tout le monde »