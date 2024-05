Mercato : Coup de tonnerre en Italie, l’OM menacé ?

Thomas Bourseau

Il va y avoir du mouvement à l’AC Milan cet été. En plus du départ déjà officialisé d’Olivier Giroud pour le Los Angeles FC, Stefano Pioli va céder sa place d’entraîneur. Un problème grandissant pour l’OM puisque le successeur de l’Italien pourrait être la priorité du président Pablo Longoria pour l’après Jean-Louis Gasset. Explications.

Jean-Louis Gasset vit une fin de saison compliquée à l’OM. L’entraîneur intérimaire nommé en février dernier, qui a fait des miracles à ses débuts, n’apprécie pas le visage affiché par son groupe ces derniers temps et notamment mercredi sur la pelouse de Reims où le coach de 70 ans a clairement dit qu’une fois encore, l’OM a été « mauvais » au terme de la défaite concédée à Reims (1-0).

Gasset s’en va, tapis sur Fonseca ?

Dimanche soir au Havre sera l’ultime match de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM pour clôturer la saison. En coulisses, le président Pablo Longoria, travaillant de concert avec son conseiller sportif Mehdi Benatia, fait de la nomination de Paulo Fonseca sa grande priorité pour le poste d’entraîneur, lui qui est en passe de quitter le sien au LOSC au terme de son contrat en juin. le10sport.com vous a dernièrement révélé que que le technicien portugais est grandement attendu à l’OM, mais pas seulement.

OM : «Honte», la terrible sortie de Gasset avant son départ https://t.co/zXJgd7tbce pic.twitter.com/ttXKWup1LR — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Paulo Fonseca fait tourner des têtes à l’AC Milan