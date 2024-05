Mercato - PSG : Plusieurs transferts déjà annoncés

Alexis Brunet

Ce dimanche, le PSG s'apprête à finir sa saison en Ligue 1 par un ultime déplacement sur la pelouse du FC Metz. Après cela, le club de la capitale devra disputer la finale de la Coupe de France, puis il pourra se concentrer sur le mercato. Il devrait normalement y avoir plusieurs arrivées, mais également plusieurs départs.

Il ne reste plus que deux matches à disputer pour le PSG dans cette saison 2023-2024. Les Parisiens sont d'ores et déjà champions de France, mais ils ont également l'opportunité de s'offrir la Coupe de France, le 25 mai prochain, face à l'OL. Une fois ces deux rencontres passées, Luis Campos pourra alors passer la vitesse supérieure sur le mercato.

Plusieurs transferts sont prévus

Et justement, le PSG devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato. Selon les informations de L'Équipe , il y aura plusieurs arrivées, mais également plusieurs départs au sein du club de la capitale. Luis Campos aurait d'ailleurs déjà commencé à s'activer pour trouver des points de chute à certains joueurs peu utilisés cette saison par Luis Enrique.

Un renfort minimum par ligne

Luis Enrique l'a confirmé en conférence de presse dernièrement, il souhaite apporter beaucoup de concurrence l'année prochaine. Ainsi, tous les postes devraient être doublés au PSG et il y aura au minimum un renfort par ligne. En attaque, le favori est Victor Osimhen, pour ce qui est du milieu de terrain, on parle beaucoup de Joshua Kimmich ou de Bruno Guimarães et pour la défense, le jeune Lillois Leny Yoro est pisté.