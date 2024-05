Cyclisme - Mercato : La décision d’Alaphilippe annoncée en direct ?

Arnaud De Kanel

C'est la belle surprise de ce Giro. Pour sa première participation au Tour d'Italie, Julian Alaphilippe est en feu et il s'est même offert une étape, démontrant par la même occasion qu'il est toujours un coureur à part. Ce succès pourrait même lui permettre de prolonger au sein de la Soudal Quick-Step puisque selon son patron, Patrick Lefévère, Alaphilippe n'aurait pas l'intention de changer d'équipe.

C'est un retour en forme qui tombe à pic. Malheureux depuis deux saisons, Julian Alaphilippe a retrouvé ses meilleurs jambes pour le grand objectif de sa saison, le Giro. Le Français avait à cœur de faire taire les critiques, notamment celles de son patron Patrick Lefévère. Le coureur français a montré qu'il n'était pas encore fini sur les routes italiennes et il n'avait de toute façon plus le droit à l'erreur. En fin de contrat, Alaphilippe se devait de briller sur le Giro pour être en position de discuter avec la Soudal Quick-Step en vue d'une prolongation. Car visiblement, il souhaite rester.

«On va en discuter après le Giro»

« Si j'ai fais une offre à Alaphilippe ? Depuis quelques mois, il y a un nouveau CEO (patron) à côté de moi. Il a parlé avec lui et son agent au début du Giro. Mais c'est plus des choses pour lui demander ce qu'il veut et comment il voit le futur, est-ce qu'il veut encore courir longtemps ou non mais il n'était pas vraiment question de chiffres. Les chiffres, on va en discuter après le Giro. On est tous professionnels, nous comme lui, il y a des offres qu'on peut accepter ou non et on verra », a reconnu Patrick Lefévère en direct dans l'émission Bartoli Time sur RMC . Selon lui, Julian Alaphilippe a l'intention de rester dans son équipe.

«Il ne veut pas vraiment changer d'équipe»