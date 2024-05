Tour de France : Alaphilippe se fait recaler en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphilippe a changé ses habitudes cette saison. Le coureur de la Soudal Quick-Step a privilégié le Giro, plutôt que le Tour de France. Mais sa bonne forme du moment pourrait bien lui permettre d'enchaîner les deux Grands Tours. Pour Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, Alaphilippe ne doit pas modifier son programme.

Julian Alaphilippe retrouve des couleurs. Jeudi, le coureur français a remporté, en solitaire, la 12ème étape du Giro. Sa première victoire depuis près d'un an. Après une dernière saison galère, l'ancien champion du monde retrouve des couleurs sur les routes italiennes. Cela pourrait lui permettre de voir l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Pour l'heure, Alaphilippe n'a pas prévu d'enchaîner et de participer au Tour de France. Mais sa bonne forme et son punch pourraient rendre de précieux services à son équipe.

« Ce n'est pas jouissif »

Mais pour Marc Madiot, Alaphilippe ne doit pas dévier de sa trajectoire. « Il doit rester sur son schéma initial. Sur le Tour de France, Alaphilippe a déjà réussi. Il a porté le maillot jaune, enthousiasmé les foules, gagné des étapes. Que va-t-il aller faire sur le Tour de cette année avec Evenepoel comme leader ? Il sera bridé, au moins dans une première partie de Tour. Quand on s'appelle Alaphilippe, ce n'est pas jouissif (...) La magie, l'écume médiatique voudrait voir Alaphilippe sur le Tour. Mais la réalité du terrain lui demande et lui commande de ne pas être sur le Tour » a déclaré le patron de la Groupama-FDJ.

Objectif JO pour Alaphilippe