Alaphilippe : Un club prestigieux lui ouvre les portes !

Thibault Morlain

Pour la première fois de sa carrière, Julian Alaphilippe a pris le départ du Tour d’Italie le 4 mai dernier. Et si les derniers mois n’ont pas été les plus simples pour le Français, il arrivait avec de grandes ambitions. En effet, Alaphilippe ne s’est pas caché : il venait sur le Giro pour remporter des étapes. Ça a été chose faite ce jeudi à l’occasion de la 12ème étape. De quoi permettre au coureur de la Soudal Quick-Step d’intégrer un club prestigieux.

Il y a quelques jours, Julian Alaphilippe était passé tout proche de lever les bras sur le Tour d’Italie. Cependant, le dénouement a été cruel pour le Français à l’occasion de la 6ème étape puisqu’il a été battu au sprint par Pelayo Sanchez. Un échec dont s’est relevé le compagnon de Marion Rousse, qui avait coché la 12ème du Giro qui se déroulait ce jeudi entre Martinsicuro et Fano. « Je pense à jeudi ? Ce matin, au départ, je pensais plus à jeudi qu’aujourd’hui, donc je suis resté tranquille aujourd’hui. C’était mieux comme ça », faisait savoir Alaphilippe en début de semaine.

Alaphilippe s’impose au Tour d’Italie

Julian Alaphilippe avait donc pris rendez-vous pour cette 12ème du Tour d’Italie et il a répondu présent. En effet, ce jeudi, le coureur de la Soudal Quick-Step s’est hissé à l’avant sur un tracé qui correspondait parfaitement à ses qualités. Alaphilippe n’a alors pas eu peur de prendre les choses en main et ça a payé puisqu’il a réussi à distancer ses compères de l’échappé et il s’est imposé en solitaire à Fano. L’objectif est donc rempli pour le Français, qui peut enfin se vanter d’avoir gagner une étape sur le Tour d’Italie.

Une victoire sur les 3 Grands Tours

Et avec cette victoire d’étape, Julian Alaphilippe rentre un peu plus dans l’histoire du cyclisme, intégrant ainsi un club prestigieux. En effet, il devient ce jeudi 16 mai, le 10ème Français à avoir remporter une étape sur les 3 Grands Tours après avoir déjà gagné sur le Tour de France et le Tour d’Espagne. Alaphilippe rejoint ainsi Bernard Hinault, Laurent Jalabert, Jacques Anquetil, Laurent Fignon, Jean Stablinski, Jean-François Bernard, Thierry Marie, Charly Mottet, ainsi que Thibaut Pinot. Le compagnon de Marion Rousse fait également désormais partie de la centaine de coureurs, toutes nationalités confondues, qui ont gagné sur les 3 Grands Tours, à l’instar d’Eddy Merckx et d’autres légendes du cyclisme.