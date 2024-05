Cyclisme : Calvaire pour Alaphilippe, Marion Rousse se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphilippe a retrouvé le sourire. Aligné sur le Giro, le coureur de la Soudal-Quick Step a remporté sa première étape sur ce Grand Tour, à Fano, jeudi dernier. Une victoire qui pourrait marquer un tournant dans la carrière de l'ancien champion du monde, qui a vécu des derniers mois compliqués. Sa compagne Marion Rousse a évoqué ces difficultés.

C'est une image qui était devenue rare. Voir Julian Alaphilippe lever les mains au ciel pour célébrer une victoire n'était plus banal. Pourtant, cette scène a été immortalisée à Fano jeudi dernier. Le coureur de la Soudal Quick-Step a remporté sa première étape sur les routes du Giro. Une récompense pour l'ancien champion du monde, qui a enchaîné les chutes et les blessures ces derniers mois. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Marion Rousse est revenue sur le calvaire de son mari.

Rousse évoque les difficultés de son mari

« Oui, un peu. Il avait à son programme un stage en altitude après les classiques flandriennes début avril, prévu de longue date. Un stage personnel, pas organisé par l'équipe. Après sa chute aux Strade Bianche, sa crevaison dans le final de Milan-San Remo et son impuissance au Tour des Flandres, ça faisait beaucoup de coups durs à digérer, il devait repartir cinq jours après. Je lui ai proposé de rester à la maison. C'est toujours bien de faire le plein d'énergie positive avant de galérer sur certaines étapes d'un grand Tour. Il l'a accepté car il a compris qu'à ce moment de sa vie de coureur, et après tous ses déboires, c'est ce qu'il avait de mieux à faire » a-t-elle déclaré.

La fin du calvaire pour Alaphilippe ?