Cyclisme - Giro : L’émotion du peloton pour Julian Alaphilippe

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la magnifique victoire de Julian Alaphilippe hier au Giro, au terme d’un raid de légende sur un parcours très difficile, a suscité l’émotion du peloton, qui témoigne à quel point le coureur français est aimé. La joie était sincère dans les rangs.

Coureur collectif par excellence, généreux dans l’effort et toujours tourné vers l’autre, il n’est pas exagéré d’affirmer que la grande victoire de Julian Alaphilippe hier lors de la 12ème étape du Giro, après un raid exceptionnel à deux de 120 kilomètres, en compagnie de l’Italien Maestri, sur un parcours extrêmement exigeant, a provoqué un élan de joie dans le peloton.

Alaphilippe : L’immense sacrifice avec Marion Rousse https://t.co/BqUt61RCVj pic.twitter.com/Us7gMsUHnR — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

« Je lui ai dit que c’était un honneur de courir à ses côtés »

Il fallait voir à l’arrivée déjà, à quel point le double champion du monde était salué par les coureurs, de Matteo Trentin à Benjamin Thomas, en passant par Jonathan Narvaez ou son coéquipier Peter Serry, quasiment en larmes, tous venus à sa rencontre pour le congratuler chaleureusement. Et bien vite, les hommages n’ont pas tardé à tomber, comme le rapporte le quotidien L’Equipe dans son édition de vendredi.

« Julian est un champion absolu »