Cyclisme - Mercato : Un transfert d’Alaphilippe totalement relancé ?

Resté donc au sein de la Soudal Quick-Step pour cette saison 2024, Julian Alaphilippe est toutefois entré dans sa dernière année de contrat avec la formation belge. L’avenir du double champion du monde est un sujet qui revient régulièrement au coeur des discussions. Faut-il alors à un futur transfert d’Alaphilippe, lui qui a la cote auprès de nombreuses équipes ? Voilà que sa victoire ce jeudi sur le Tour d’Italie pourrait avoir rebattu les cartes. Explications.

Où évoluera Julian Alaphilippe en 2025 ? Si la saison 2024 est encore très loin d’être terminée, l’avenir du coureur de la Soudal Quick-Step est au coeur des interrogations. Dans sa dernière année de contrat avec la formation belge, Alaphilippe pourrait rejoindre une nouvelle équipe, lui qui est notamment ciblé par la TotalEnergies. A moins que son avenir ne s’écrive finalement toujours au sein de la Soudal Quick-Step ?

Cyclisme : Alaphilippe lâche une blague sur son salaire https://t.co/1dbTKVs8Tf pic.twitter.com/6XQnZtIwuL — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Une victoire et une prolongation pour Alaphilippe ?

Ces derniers mois, les tensions se sont accentuées entre Julian Alaphilippe et son patron, Patrick Lefevere. Ce dernier a régulièrement répété que les résultats du Français n’étaient plus à la hauteur de son statut. Il faut dire que cela fait un moment maintenant qu’Alaphilippe enchaine les pépins et n’est clairement plus au top de sa forme. Mais voilà que ce jeudi, le compagnon de Marion Rousse a apporté la meilleure des réponses. Aligné sur le Tour d’Italie en ce mois de mai, Julian Alaphilippe était venu avec l’ambition de remporter des étapes. Après avoir fini 2ème lors de la 6ème étape, le double champion du monde s’est imposé ce jeudi. Le coureur de la Soudal Quick-Step a ainsi prouvé qu’il pouvait encore gagner. Et ainsi convaincre Patrick Lefevere de lui offrir un nouveau contrat ?

« Peut-être qu’il a besoin de regarder ailleurs, mais je ne pense vraiment pas que c’est ce qu’il veut »