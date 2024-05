Alaphilippe : Après la désillusion, Marion Rousse réagit

Thibault Morlain

Ce jeudi, Julian Alaphilippe a fait parler de lui sur les routes du Tour d’Italie. Venu sur le Giro pour jouer les victoires d’étape, le coureur de la Soudal Quick-Step a échoué de peu lors de la 6ème étape. En effet, Alaphilippe s’est classé 2ème étant battu au sprint par Pelayo Sanchez. Un résultat auquel a réagi Marion Rousse, compagne du Français.

Les sensations sont de retour pour Julian Alaphilippe et il l’a montré ce jeudi à l’occasion de la 6ème étape du Tour d’Italie. En effet, le double champion du monde s’est retrouvé dans la bonne échappée et il était donc dans le coup pour jouer la victoire d’étape à l’arrivée. L’occasion était donc parfaite pour Alaphilippe, lui qui est venu sur le Tour d’Italie pour remporter des étapes. Mais le dénouement a finalement été cruel pour la star de la Soudal Quick-Step. En effet, au sprint, c’est Pelayo Sanchez qui a été le plus rapide et Julian Alaphilippe a donc dû se contenter de la 2ème place lors de cette 6ème étape du Giro entre Torre del Lago Puccini et Rapolano Terme.



« Ça fait mal de passer si près de la victoire »

Forcément, il y avait de la déception chez Julian Alaphilippe à l’arrivée après cette 2ème place. Au micro d’ Eurosport , le Français expliquait alors : « Je peux être content de la course que j'ai fait, je me sentais bien, j'ai pris du plaisir. Pour ça je n'ai pas de regret. Après, c'est sûr que ça fait mal de passer si près de la victoire. Mais il était plus frais, il a fait le sprint parfait. Je pense avoir fait ce que j'avais à faire, battu par plus fort, c'est comme ça ».

Le message de Marion Rousse