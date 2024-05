Alaphilippe : Du lourd est annoncé, la tradition continue ?

Thibault Morlain

Pas de Tour de France cette année pour Julian Alaphilippe, mais le coureur français sera présent au départ du Tour d'Italie. C'est ce samedi 4 mai que le Giro va s'élancer et après avoir retrouvé ses sensations, Alaphilippe se présente avec certaines ambitions. Le coureur de Soudal Quick-Step ne dirait notamment pas non au maillot rose du Tour d'Italie. De quoi permettre de perpétuer la tradition entre les Français et la tunique de leader du Giro ?

Après le Tour de France et le Tour d'Espagne, Julian Alaphilippe va découvrir le Tour d'Italie. Ayant connu de nombreux succès sur les routes transalpines, le Français n'avait toutefois jamais participé au Giro de sa carrière. Cela va désormais être le cas à partir de ce samedi 4 mai, date du départ du premier Grand Tour de la saison. Tête d'affiche de la formation Soudal Quick-Step, le compagnon de Marion Rousse rêve de briller et pourquoi pas d'aller chercher le maillot rose de leader, comme il a pu l'expliquer à L'Equipe : « Le maillot rose est pas mal ? Oui, oui, il fait rêver. Instinctivement, on pense plus facilement au jaune du Tour pour le maillot de leader mais le rose est juste derrière pour moi. Et il est tout aussi prestigieux. Ce serait fabuleux de l'avoir ».

Alaphilippe, futur maillot rose du Tour d'Italie

Après avoir porté le maillot jaune sur le Tour de France, Julian Alaphilippe endossera-t-il le maillot rose au Tour d'Italie ? Avec le profil avantageux des premières étapes pour son profil, Alaphilippe a ses chances. Et si tel était le cas, le coureur de la Soudal Quick-Step deviendra alors le 18ème Français à porter la tunique de leader du Giro. Avant lui, ça a été le cas de Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Laurent Fignon, Louison Bobet, Laurent Jalabert, Raphaël Géminiani, Charly Grosskost, Jean-François Bernard, Thierry Marie, Lucien Petit-Breton, Antonin Rolland, Patirck Bonnet, Philippe Casado, Eric Boyer, Armand de Las Cuevas, Pascal Hervé, Laurent Roux, ainsi que le dernier en date, Bruno Armirail, maillot rose sur le Tour d'Italie lors de la précédente édition, en 2023.

Une histoire qui continue entre les Français et le maillot rose ?

Aujourd'hui, ce sont donc 17 coureurs français qui ont porté le maillot rose du Tour d'Italie, ce qui fait de la France, la 3ème nation la mieux classée en ce qui concerne les pays ayant eu le plus de porteurs différents du maillot rose. A la première place, loin devant, on retrouve l'Italie avec 157 coureurs différents. Deuxième, c'est la Belgique avec... 18 coureurs. Le podium est alors complété par la France et l'Espagne (17 coureurs différents). Si Julian Alaphilippe venait donc à endosser le maillot rose en 2024, la France recollerait à la Belgique, perpétuant ainsi la tradition des leaders français sur le Tour d'Italie. Affaire à suivre...