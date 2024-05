Alaphilippe : Une histoire d'amour partie pour durer ?

Thibault Morlain

A 31 ans, Julian Alaphilippe va disputer à partir de ce samedi 4 mai son premier Tour d'Italie. Le coureur de la Soudal Quick-Step sera ainsi au départ de Venaria Reale pour 3 semaines de compétitions. La déception de ne pas participer au Tour de France digérée, le compagnon de Marion Rousse arrive avec des ambitions de l'autre côté des Alpes. Remis visiblement de ses pépins physiques, Alaphilippe veut gagner en Italie, des terres qui lui ont particulièrement réussi jusqu'à présent.

Ça va mieux pour Julian Alaphilippe et ça tombe bien puisque le départ du Tour d'Italie est imminent. Tête d'affiche de la formation Soudal Quick-Step pour ce Giro, le double champion du monde espère connaitre le succès durant les 3 semaines de compétition. « Le maillot rose ? Ce serait fabuleux de l'avoir. (...) Je ne me suis pas du tout préparé pour le classement général, je ne fais pas partie des favoris. (...) Je vais prendre la course comme elle vient », a expliqué Julian Alaphilippe pour L'Equipe.

Cyclisme : Une «bonne équipe» annoncée pour Alaphilippe ! https://t.co/xUhXq0px14 pic.twitter.com/dJnGJFVCMW — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Un titre de champion du monde en Italie pour Alaphilippe

Alors que le parcours du Tour d'Italie est propice à son style de course, Julian Alaphilippe peut espérer gagner une ou plusieurs étapes lors de ce Giro. Un succès de l'autre côté des Alpes qui ne dépaysera pas vraiment le coureur français, habitué à avoir de bons résultats en Italie. Et s'il y a bien un succès à retenir pour Alaphilippe en terres italiennes, c'est bien son titre de champion du monde remporté en 2020 à Imola. Cela faisait depuis 1997 et Laurent Brochard n'avait plus remporté le maillot arc-en-ciel. Le compagnon de Marion Rousse a donc mis fin à cette longue attente, s'imposant grâce à son punch devant notamment Wout Van Aert. « C’était le rêve de ma carrière. J’ai été si près tellement de fois mais je n’avais même jamais été sur le podium », se réjouissait alors Julian Alaphilippe à l'époque, pouvant enfin revêtir le maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Vainqueur à Milan-San Remo

Julian Alaphilippe est également un habitué des Classiques qui se disputent en Italie. Et le coureur de la Soudal Quick-Step peut se vanter d'avoir inscrit une très belle ligne à son palmarès en 2019. Cette année-là, Alaphilippe remportait l'une des courses cyclistes les plus mythiques : Milan-San Remo. A l'aise sur La Primavera, le Français s'était également classé 3ème en 2017, 2ème en 2020 ou encore 9ème lors de la dernière édition en 2024.

Les Strade Bianche au palmarès d'Alaphilippe

Une autre Classique italienne figure également au palmarès de Julian Alaphilippe : les Strade Bianche. En 2019, soit la même année que sa victoire au Milan-San Remo, il avait également levé les bras en vainqueur sur les Strade Bianche, s'imposant devant Jakob Fuglsang et Wout Van Aert. Il avait également terminé à la 2ème place en 2021, battu alors par Matthieu van der Poel.

Le Tour de Lombardie résiste à Alaphilippe

Autre monument de la planète cyclisme en Italie : le Tour de Lombardie. En 2017, Julian Alaphilippe avait réussi à terminer 2ème, derrière Vincenzo Nibali, et avait également terminé à une belle 6ème place en 2021. Mais le Tour de Lombardie a donc jusqu'à présent résisté à celui qui s'apprête à connaitre premier Tour d'Italie, lui qui n'a jamais levé les bras en vainqueur sur cette course. Il n'empêche que, historiquement, les sensations ont plutôt été bonnes pour Julian Alaphilippe en Italie. Espérons maintenant que cette histoire d'amour avec les routes transalpines se poursuivent lors de ce Giro 2024. Réponse à partir du samedi 4 mai, date du grand départ à Venaria Reale.