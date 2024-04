Cyclisme : Changement total de cap dans l’avenir d’Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Alors que l’avenir de Julian Alaphilippe paraissait promis à un départ de la Soudal-Quickstep au terme de son contrat et à une signature dans une équipe française, Total Energies voire Cofidis, les mots de Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, tenus ces dernières heures bouleversent complètement la donne. Au point que la tendance devrait rapidement s’inverser. Analyse.

Ces dernières heures, Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, a accordé un entretien au média américain globalcyclingnetwork.com , au cours duquel il a évoqué l’avenir de Julian Alaphilippe, en fin de contrat avec la Soudal-Quickstep et dont on imaginait le départ en fin de saison inéluctable compte tenu de tout ce qu’il s’était passé entre les deux hommes depuis deux ans, Lefévère prenant régulièrement son coureur à partie publiquement pour son manque de résultat en rapport de son coût financier.

« Julian fait partie de la famille »

Cette fois, le ton s’est avéré bien différent. Lefévère a notamment affirmé : « Je vois que vous en savez plus que je ne le sais mais je n’ai pas parlé à son agent depuis plusieurs semaines, mais je sais que Julian, que j’ai vu durant les classiques flandriennes, est en Romandie, et qu’il sera ensuite au départ du Giro. Et après, on verra. L’an dernier, il a été dit que Total Energies était intéressé, mais cela n’a jamais été concret, alors nous verrons. Peut-être que pour lui, le temps est venu pour un nouveau challenge, mais il faut toujours être deux à table. Je ne sais pas, mais pour ce qu’en m’a dit le PDG de l’équipe, son agent a dit qu’il voulait nous parler. Pour ce que j’en sais, parler ne coûte rien. Les temps changent. Peut-être qu’il a besoin de regarder ailleurs, mais je ne pense vraiment pas que c’est ce qu’il veut. Je pense vraiment qu’il veut rester, mais je ne veux pas en dire plus parce que dès que je dis quelque chose, c’est mal interprété. Julian fait partie de la famille. Ok, parfois nous avons eu des discussions, et ça a un peu explosé, mais c’est la famille. Quand vous êtes marié, ce n’est pas tous les jours la paix. Quand vous appartenez à une équipe de 85 personnes, alors il est normal qu’il y ait des discussions et des frictions, mais au bout du compte nous sommes des adultes, et si vous pouvez vous asseoir autour d’une table et en discuter en face à face, alors ce n’est pas un problème (…) Des discussions avec des équipes françaises ? Il y a des jolies rumeurs qui peuvent vivre leur vie, mais c’est aussi de la publicité gratuite. C’est aussi le travail des agents de nous montrer, ainsi qu’au reste du monde, qu’il y a de l’intérêt parce que cela maintient le prix à un niveau acceptable ».

Lefévère veut vraiment prolonger Alaphilippe

Au travers de ces propos, qui ne sont certainement pas le fait du hasard, Patrick Lefévère modifie complètement la donne concernant l’avenir du champion français, ouvrant grande la porte à sa prolongation. De surcroit, la teneur des propos de Lefévère tend à confirmer qu’il a réellement l’intention de prolonger Alaphilippe, son évocation de la famille et du collectif ne pouvant que parler au cœur du Français, un affectif grandement attaché à ces dimensions. Aussi, si vraiment le Français souhaite prolonger, comme l’indique le boss de la Soudal-Quickstep, alors on ne voit pas pourquoi l’affaire ne pourrait pas se faire, à moins que les exigences financières du Français ne cadrent pas avec ce qu’est prêt à offrir Lefévère. A suivre…