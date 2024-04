Tour de France : Le chiffre qui fait très mal à Evenepoel…

Alexandre Higounet

Alors que Remco Evenepoel, qui se remet de sa lourde chute au Tour du Pays Basque, a lancé sa préparation en vue du Tour de France, un chiffre de la victoire de Tadej Pogacar à Liège Bastogne Liège fait particulièrement mal au champion belge. Explication.

Dimanche dernier, Tadej Pogacar a une nouvelle fois survolé une grande classique, écrasant littéralement Liège-Bastogne-Liège après avoir déjà concassé l’adversité lors des Strade Bianche. Si le champion slovène s’en était allé à 60 kilomètres de l’arrivée en Italie, pour lever les bras après un long raide solitaire, il s’est cette fois envolé à 34 kilomètres de l’arrivée à l’occasion de l’ascension de la terrible cote de la Redoute.

Tour de France : Et s'il s'imposait devant le duo Roglic-Pogacar ? https://t.co/Z8j5pXSqIR pic.twitter.com/99YPsj9ONX — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Pogacar survole le record d’Evenepoel dans la Redoute

C’est dans cette même cote que Remco Evenepoel avait forgé ses deux succès à Liège, en démarrant les deux fois dans la même cote. Mais là où le champion belge avait attendu les passages les plus raides pour placer son démarrage, Tadej Pogacar est - lui - parti encore plus bas dans la pente. Et surtout, il a monté à un rythme beaucoup plus rapide qu’Evenepoel… En effet, comme rapporté par cyclismactu.net , les données Strava de l’ascension de la Redoute ont révélé leurs secrets. Alors que le record de la montée en course était détenu par Remco Evenepoel lors de sa victoire de 2023 avec un temps de 4’13’’, Tadej Pogacar a littéralement fait exploser ce record puisqu’il a gravi la cote de la Redoute en 4’03’’, soit dix secondes de moins que le leader de la Soudal-Quickstep, pourtant un grand spécialiste de la Doyenne. Pogacar a roulé à 22.9 km/h de moyenne sur toute l’ascension contre 22 km/h pour Evenepoel en 2023.

Comment Evenepoel pourrait suivre Pogacar dans les cols…

S’il faut bien sûr toujours relativiser ce type de chiffre, car les conditions météorologiques ne sont jamais totalement identiques, comme la force et le sens du vent, le chiffre fait tout de même mal à Evenepoel. D’une part car Pogacar bat également le record de vitesse absolu de l’ascension, qui était détenu par un espoir belge à l’entraînement en 4’04’’. D’autre part, l’écart énorme réalisé par le Slovène marque la différence qui le sépare d’Evenepoel en ascension. Dans la perspective du Tour de France, où il devra affronter non pas des ascensions de 3 kilomètres, mais bien des cols de 20 kilomètres en haute altitude, on ne voit pas comment Evenepoel pourrait tenir la roue de Pogacar.