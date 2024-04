Cyclisme - Groupama-FDJ : Deux cracks de Madiot sur le départ

Arnaud De Kanel

Après avoir laissé entrevoir des bribes de son talent l'année dernière, Lenny Martinez confirme son potentiel en ce début de saison. Le jeune grimpeur fait forte impression au sein de la Groupama-FDJ, mais un autre profil a crée la sensation pendant les Flandriennes. Il s'agit de Laurence Pithie, qui tout comme Martinez, serait tombé d'accord avec une autre équipe que celle de Marc Madiot.

Le climat d'apparence plutôt familial qui règne au sein de l'équipe Groupama-FDJ est propice à l'explosion de grosses pépites. Très en vue l'an passé avec notamment plusieurs jours en rouge sur la Vuelta, Lenny Martinez continue son ascension fulgurante. Une grande satisfaction pour Marc Madiot qui assiste également à l'avènement de Laurence Pithie. Après avoir porté le jaune sur Paris-Nice, réalisé un top 15 sur Milan-San Remo, le jeune néo-zélandais s'est classé septième sur Paris-Roubaix. Forcément très prometteur pour la suite. Mais malheureusement pour la Groupama-FDJ, les deux cracks sont sur le départ.



Pithie et Martinez auraient signé ailleurs

Nous ne sommes qu'au début de la saison mais l'avenir des deux coureurs serait déjà réglé. Si l'on en croit RMC Sport , Lenny Martinez aurait déjà paraphé son contrat avec la Bahrain-Victorious où il devrait toucher 2,5M€ par an. De son côté, Laurence Pithie prendrait la direction de la Bora-Hansgrohe rapporte globalcyclingnetwork.com . Deux mauvaises nouvelles pour Marc Madiot qui sait très bien qu'il ne pourra pas rivaliser financièrement.

«On est face à une concurrence particulière»