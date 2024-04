Cyclisme : Un nouveau prétendant français pour la Flèche Wallonne…

Alexandre Higounet

Paul Lapeira, le jeune puncheur de l’équipe Décahtlon-AG2R, s’affirme comme la grande révélation du cyclisme français en 2024. Lors de l’Amstel, il a apporté la démonstration qu’une victoire dans une classique World Tour n’était pas hors de sa portée. De quoi laisser ouvertes des perspectives avant la Flèche Wallonne demain…

Depuis le début de saison, Paul Lapeira, jeune coureur français de l’équipe Décathlon-AG2R, démontre qu’il a franchi un palier. Vainqueur de la Classique Loire Atlantique, de Cholet-Pays de Loire et d’une étape au Tour du Pays Basque, Lapeira a de nouveau impressionné à l’Amstel Gold Race, terminant à la cinquième place après une course au cours de laquelle il n’a pas ménagé ses efforts, démontrant qu’il était parmi les plus forts.

Cyclisme : Le boss d’Alaphilippe provoque une réunion de crise https://t.co/A4JKIIs85B pic.twitter.com/6U9qGVqIit — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Où s’arrêtera Paul Lapeira ?

A l’arrivée, le jeune espoir ne masquait pas sa satisfaction, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Grosse, grosse journée, je ne pensais pas faire aussi bien, mais tant mieux ! J’ai anticipé à une soixantaine de kilomètres avec Mikkel Honoré et Louis Vervaeke. L’objectif était de rester devant le plus longtemps possible pour garder un avantage quand la guerre commencerait derrière. Une fois le groupe revenu sur nous, il a fallu s’accrocher. Quand le groupe qui va au bout sort, j’ai peut-être un peu manqué d’audace, je pense qu’à la jambe j’aurais pu y être. Comme il y avait deux coureurs de la Groupama-FDJ, je me suis dit qu’ils allaient boucher le trou, ce qui n’a pas été le cas. Ensuite, j’ai essayé de ressortir à 8 kilomètres de l’arrivée quand j’ai vu que l’on ne rentrerait pas sur les premiers. L’effort était conséquent, je me suis retrouvé vraiment proche du groupe de tête. Malheureusement, à ce moment-là, ils s’attaquaient devant et le groupe roulait derrière. Quand j’ai vu que cela revenait, je me suis tout de suite relevé en pensant au sprint car je savais qu’avec ma pointe de vitesse, j’étais capable d’aller prendre une bonne place. J’ai bien géré mon sprint avec le vent de face. Je ne reviens pas loin de la gagne, c’est frustrant mais bon… Cinquième, je suis déjà très satisfait du résultat ».

S’il court plus à l’économie à la Flèche Wallonne…

La grande révélation du cyclisme français en 2024 n’en finit pas de surprendre, y compris dans une course aussi relevée que l’Amstel Gold Race. Quand on voit que Lapeira finit parmi les plus forts de la course avec tous les efforts accomplis précédemment, cela laisse augurer de très belles choses pour la Flèche Wallonne s’il court cette fois un peu plus à l’économie. Surtout que le puncheur français dispose d’une belle pointe de vitesse qui pourrait s’avérer fort utile si le Mur de Huy ne s’avère pas trop raide pour lui.