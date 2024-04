Cyclisme - Giro : Ce leader français qui va créer la surprise...

Alexandre Higounet

Loin des écrans radars, Romain Bardet peaufine tranquillement sa préparation en vue du Tour d’Italie. Et à voir ce qu’il a montré lors de la première étape de l’exigeant Tour des Alpes, le grimpeur auvergnat apparaît en excellente forme. De quoi ouvrir certaines perspectives pour un coureur qui a tout de même terminé plusieurs fois sur le podium du Tour de France…

Alors que Tadej Pogacar s’approche du départ du Tour d’Italie avec un statut de grand favori, avec le vieux Geraint Thomas comme principal adversaire, un grand leader français peaufine sa préparation loin des regards et des médias et pourrait bien créer une surprise. Il s’agit de Romain Bardet, le leader du Team DSM.

Cyclisme : Le boss d’Alaphilippe provoque une réunion de crise https://t.co/A4JKIIs85B pic.twitter.com/6U9qGVqIit — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Bardet paraît arriver en excellente forme…

Bardet dispute actuellement le très difficile Tour des Alpes pour parfaire sa condition et il a affiché dès la première étape un excellent niveau de forme, terminant dans le groupe de 10 dans lequel figuraient tous les favoris. Après la course, le coureur auvergnat a déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est bien de revenir courir en Italie et je pense que c'est une bonne étape inaugurale pour nous. Les gars ont bien roulé pendant l'étape et nous étions présents en nombre dans la dernière montée. Mes coéquipiers m'ont bien positionné pour la montée et la descente, et j'ai pu mener le peloton dans cette dernière. Le final était très tactique et j’ai presque réussi à me placer dans le groupe de tête. C’est malgré tout une bonne étape en vue des prochains jours ».

En embuscade derrière Pogacar ?

Loin de toute pression, Romain Bardet s’approche du Giro dans une condition idéale. Pour autant, il ne faut pas oublier qu’il reste un vrai spécialiste des Grands Tours, et qu’il y a deux ans, il était parmi les trois plus forts du Giro, qu’il avait malheureusement dû abandonner à cause d’un problème physique. Aujourd’hui, alors que tous les feux sont au vert et qu’il ne figure pas sur les écrans radars pour le maillot rose, Bardet pourrait bien réserver une grosse surprise. De là à battre Pogacar à la pédale, il y a bien sûr un grand pas, mais le champion français apparaît en situation de se trouver en embuscade pas loin derrière le champion slovène…